В селе Дедилово Тульской области земельный участок затопило из-за затора на реке Шиворонь Фото: материалы пресс-служб

Жительница села Дедилово Тульской области обратилась в прокуратуру с заявлением о подтоплении земельного участка у ее дома. Чтобы установить причины подтопления, на место выехали представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации муниципального образования и МЧС.

Тульская природоохранная прокуратура организовала работы по ликвидации затора на реке Шиворонь, который должен быть ликвидирован силами администрации муниципального образования Киреевский район с участием специалистов МЧС. В случае, если после проведения работ вода не уйдет с земельного участка, проверочные мероприятия будут продолжены.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по окончании проверки.

Также в ходе настоящего выезда проверили, как идет расчистка участков реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах Тульской области. Установлено, что первый этап расчистки русла реки в установленные контрактом сроки до настоящего времени не завершен, заказчик ведет по данному факту претензионную работу.

Исполнение контракта находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.