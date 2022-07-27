На ближайшие часы в Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы и ветра
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 27 июля на территории Тульской области днем ожидается местами гроза, при грозе возможен порывистый ветер 12-17 метров в секунду.
МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при грозе и порывистом ветре.
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле;
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).