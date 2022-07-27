Археологи «Куликова поля» раскапывают древнее городище у села Лобынское под Тулой Фото: материалы пресс-служб

Археологи музея-заповедника «Куликово поле» изучают городище у села Лобынское под Тулой: это многослойное поселение, то есть люди селились здесь раз за разом в разные эпохи - с 8 века до нашей эры и до 17 века. Исследования археологов музея-заповедника «Куликово поле» позволят проследить историю региона на протяжении 2500 лет.

Городище находится на левом берегу Лобынского оврага - левого притока реки Упа (в бассейне Оки), в 500 метрах к юго-востоку от села Лобынское, недалеко от Тулы, на мысу, образованном карстовыми провалами. С северной и восточной стороны площадку городища ограничивают ряды валов и рвов различной величины.

Впервые это городище упоминается в 1851 году. Некоторые историки отождествляют его с городом «Лабына», сожженным татарами в 1334 году, но на сегодняшний момент археологи не находят этому подтверждения.

Ученые Государственного музея-заповедника «Куликово поле» разбили два раскопа и обнаружили культурные слои разных эпох. Пряслица, «рогатые» кирпичи, бронзовый перстень и фрагменты застежки - свидетельства жизни поселения раннего железного века (8-5 веков до нашей эры). Грубая лепная керамика относится к древностям Роменской культуры. Она датируется в пределах 9 - 10 веков. Выявлены объекты древнерусского периода – конец 12 – первая треть 13 века: бубенчик, псевдовитой перстень, рыболовный крючок. На поселении есть культурный слой 14 – 15 веков. Более поздние бытовые предметы и керамика говорят о заселении территории в 16-17 веках.

Раскопки городища у села Лобынское продлятся до середины августа.