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Общество27 июля 2022 11:04

Тула и индонезийский город Магеланг заключили меморандум о сотрудничестве

В хорде встречи высоких сторон были представлены проекты для реализации в сферах образования, бизнеса, культуры и туризма
Источник:kp.ru
Тула и индонезийский город Магеланг заключили меморандум о сотрудничестве

Тула и индонезийский город Магеланг заключили меморандум о сотрудничестве

Фото: материалы пресс-служб

26 июля в Туле обсудили перспективы развития взаимодействия между двумя городами – Тулой и индонезийским Магелангом, представили проекты для реализации в сферах образования, бизнеса, культуры и туризма. Это было сделано в рамках посещения Тулы делегацией из Индонезии.

Также на встрече обсудили возможности взаимодействия в сфере образования. Тульский государственный университет и Университ Тидар подписали соглашение о сотрудничестве.

По итогам встречи глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев и мэр города Магеланг Мухамад Нур Азиз подписали меморандум о намерениях заключения побратимства между городами Тула и Магеланг.

После официальной части представители индонезийской делегации изучили опыт Тулы в построении Интеллектуальной транспортной системы и других проектов.