Село Частое под Тулой снова терроризируют беспризорные лошади Фото: соцсети

Утром 27 июля в селе Частое под Тулой местные жители снова заметили табун лошадей, пасущихся и гуляющих без какого-либо присмотра на самовыпасе. В этот раз жители заметили животных, когда те шли вдоль дороги к Частинскому кладбищу.

Жители села опасаются, что лошади, которых больше двух десятков, потопчут посадки и съедят урожай в огородах, и у них есть основания для таких опасений: они сталкиваются с "лошадиным произволом" уже не первый год, так, ровно год назад, 27 июля 2021 года, в СМИ появилось сообщение о разрушениях, принесенных табуном. Тогда у одной из жительниц кони за день объели множество грядок с огурцами, луком и другими овощами, вытоптали десятки кустов помидоров, сломали мобильный натяжной бассейн: по словам женщины, ущерб, если считать бассейн и разоренный огород, составляет около 300 тысяч рублей. И это не считая поваленного забора — именно так животные проникли во двор. Владелец же животных на жалобы не реагирует.

Впрочем, ему беспокоиться особо не о чем - за неправильное содержание скота в границах населенных пунктов предусмотрен штраф, но для частного лица он составляет всего от 100 до 500 рублей.