За сутки в Тульской области на 27 июля выявили 85 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 27 июля, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 85 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 159 310 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 13 человек.

65 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 153 160 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 247 человек.