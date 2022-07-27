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Здоровье27 июля 2022 8:43

За сутки в Тульской области на 27 июля выявили 85 новых случаев коронавируса

Выздоровели за этот же период 65 пациентов, один человек скончался
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 27 июля выявили 85 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области на 27 июля выявили 85 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 27 июля, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 85 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 159 310 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 13 человек.

65 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 153 160 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 247 человек.