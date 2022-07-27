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Происшествия27 июля 2022 8:25

В Тульской области при столкновении Toyota с грузовиком погиб 52-летний мужчина

Две женщины-пассажирки получили травмы, но были отпущены после оказания помощи
Источник:kp.ru
В Тульской области при столкновении Toyota с грузовиком погиб 52-летний мужчина

В Тульской области при столкновении Toyota с грузовиком погиб 52-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

26 июля в 21:50 на 241-м километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 52-летний мужчина на автомобиле Toyota Alphard врезался в стоящий грузовой автомобиль ГАЗ-3302, под управлением 60-летнего мужчины, после чего оба автомобиля съехали с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия, также пострадали пассажиры иномарки – 77-летняя и 30-летняя женщины. Они после оказания медицинской помощи были отпущены.