В Тульской области при столкновении Toyota с грузовиком погиб 52-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

26 июля в 21:50 на 241-м километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 52-летний мужчина на автомобиле Toyota Alphard врезался в стоящий грузовой автомобиль ГАЗ-3302, под управлением 60-летнего мужчины, после чего оба автомобиля съехали с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия, также пострадали пассажиры иномарки – 77-летняя и 30-летняя женщины. Они после оказания медицинской помощи были отпущены.