12 врачей из Тульской области отправились в Мариуполь для оказания помощи жителям Фото: материалы пресс-служб

Сегодня утром в Мариуполь уехала "вторая смена" медиков из Тулы, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь населению. В числе 12 добровольцев - врачи-терапевты, педиатр, врач УЗИ и стоматологи. Они будут проводить диагностику в трех передвижных медицинских комплексах. Для населения все услуги бесплатны.

Медики пробудут в Мариуполе две недели, затем произойдет ротация смены. Напомним, до этого первая смена врачей провела в Мариуполе 9 дней - с 5 по 16 июля. За это время специалисты приняли 1083 человека, 146 из них – дети.