В Тульской области стало больше волков и куниц, но меньше кабанов Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в текущем сезоне обнаружили 11 волков, сообщается в докладе Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Для сравнения, в 2019 году в регионе зафиксировали присутствие только 1 волка.

Также за последнее время в области значительно выросло число хорьков - с 85 особей 2 года назад до 746 в прошлом году - и куниц - с 765 особей 2 года назад до 2 983 в прошлом году.

При этом за 2 года численность кабанов уменьшилась вдвое: на начало 2022 года их в Тульской области насчитывалось менее 500, в 2020 году – больше 1 000. Также в разы меньше стало тетеревов и куропаток.