В Туле здание-"новодел" признали объектом культурного значения (фото Яндекс.Панорама)

В Туле объектом культурного значения признали «Жилой дом Ф. Яковлева», на улице Октябрьской, 35А, который считается зданием постройки XVIII века. Приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного значения вступает в силу с 25 июля 2022 года.

Однако можно ли считать это здание историческим? В XVIII веке здесь был купеческий дом, который с 1989 года состоял на госохране, но все же начал разрушаться, и в апреле 2016 года памятник архитектуры снесли за час. По официальной версии - у него просел фундамент и обрушился фрагмент здания, так что было решено снести его вовсе, чтобы устранить угрозу жизням людей.

Позднее дом отстроили заново, внешне сохранив аутентичность и вид оригинального здания. Именно архитектурно-художественное оформление фасадов особняка уточняется в новом охранном документе. Так, предметом охраны стали, в частности, детали фасада по улице Октябрьской: венчающий карниз, десять оконных проёмов первого этажа, в центре — ложное окно, четыре оконных проема мезонина с ложным окном центре, треугольный фронтон с полуциркульным оконным проемом в центре.