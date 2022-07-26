Дорогу трамваю: в Туле с 1 августа изменится организация движения на нескольких перекрестках Фото: Алексей ФОКИН

С 1 августа в Туле организация дорожного движения в городе по ряду адресов изменится, об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В частности:

- на пересечении ул. Михеева и «Красного перекопа» изменится приоритет движения: будет предоставлено преимущество в движении трамвайных вагонов при выезде со стороны «Красного перекопа» на ул. Михеева и в обратном направлении;

- на пересечении ул. Кирова и ул. Баженова на подъезде к трамвайным путям запланирована установка знаков «Движение без остановки запрещено» и предупреждающих знаков «Пересечение с трамвайной линией»;

- на пересечении ул. Марата и ул. Плеханова изменится приоритет движения: будет предоставлено преимущество в движении трамвайного транспорта при повороте с ул. Плеханова на ул. Марата по направлению трамвайных путей и в обратном направлении.

Участников дорожного движения просят учитывать указанную информацию, снижать скорость при подъезде к данным пересечениям и соблюдать требования установленных дорожных знаков.