В Тульской области 22 дорожных камеры "научились" видеть непристегнутые ремни безопасности Фото: материалы пресс-служб

Госавтоинспекция Тульской области сообщает, что на территории региона теперь представлены 22 дорожных камеры, которые дополнительно позволяют фиксировать непристегнутыеремни безопасности. Комплексы распознают отсутствие ремня и у водителя, и у пассажира. За это нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей.

В регионе за 25 дней работы камер сотрудники ЦАФАП выявили более 13 тысяч автомобилей, в салонах которых находились не пристегнутые ремнями безопасности люди.

Камеры расположены в следующих местах:

а/д "Донской-Богородицк", км 14+822. н.п. Ивановка,

"Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево", км 130+369, н.п. Иваньково,

а/д "Лапотково-Ефремов", км 69+815, н.п. Кадное,

а/д "Лапотково-Ефремов", км 624579, н.п. Кресты,

а/д "Чекалин-Суворов-Ханино", км 144510, н.п. Лужковский,

а/д "Тұла-Алексин", км 264800, н.п. Марьинка,

а/д "Тула-Демидовский карьер" — Шатск, км 2+602, н.п. Частое,

а/д "Тұла-Новомосковск", км 48-140,

а/д "Лапотково-Ефремов", км 464665, н.п. Дегтярка,

а/д "Железня-Алексин", км 3+088, н.п. Симоново,

а/д "Тұла-Новомосковск", км 144074, н.п. Сергиевское,

а/д "Тула-Новомосковск", км 534097,

г. Болохово, пересечение ул. Соловцова - ул. Советская,

а/д "Тұла-Новомосковск", км 214-314,

г. Щекино, ул. Болдина, 36,

а/д "Голодское-Суворов-Одоев", км 48+440, н.п. Новоархангельский,

а/д "Алексин-Заокский", км 3+968,

а/д "Кашира-С.Пруды-Кимовск-Узловая", км 126+640,

а/д "Малахово-Заокский-музей Поленово", км 1+789,

а/д "Тула-Ленинский", км 12+445, н.п. Барсуки,

а/д "Тула-Новомосковск", км 22+669, н.п. Б.Калмыки,

г. Новомосковск на пересечении с а/д М-4 «Дон» и ул. Аэропорт (от а/д М-4 "Дон").