За сутки на Тулу пролилась четверть месячной нормы осадков Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки, 25 июля, в Туле прошла гроза с обильными ливнями, которая обрушила на город 18 мм осадков, сообщает Гидрометцентр. То есть, в Туле за сутки выпало 24% от месячной нормы осадков и 67% — от нормы декады.

При этом синоптики отмечают, что больше нигде в области таких сильных дождей не было - так, в Волово выпало только 6 мм осадков, а в Узловой — 3 мм.

Также отмечается, что на сегодня, 26 июля, на территории Тульской области метеопредупреждение из-за грозы и усиления ветра продлили. Жителей региона просят быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.