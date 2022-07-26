Нетрезвая автоледи устроила ДТП с "перевертышем" в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

25 июля в 12:30 на 16-м километре автодороги «Захаровка - Советск» в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, 36-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Lacetti Klan не справилась с управлением и съехала в правый кювет, где и опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена. Автоледи отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.