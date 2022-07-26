В Тульской области столкнулись Renault и трактор: госпитализировали двоих взрослых, подростка и 5-летнего ребенка Фото: материалы пресс-служб

25 июля в 09:35 на 99-м километре автодороги «Тула - Белев» Белевского района Тульской области произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек, включая двоих детей.

По предварительной информации, 38-летний мужчина на автомобиле Renault Megane попытался обогнать бурильно-крановую машину под управлением 31-летнего мужчины, но не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с ним по касательной, после чего Renault столкнулся трактором-манипулятором под управлением 49-летнего мужчины, который на нерегулируемом перекрестке поворачивал налево.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали водителей Renault и трактора-манипулятора, а также двух мальчиков 13 и 5 лет, пассажиров автомобиля Renault. На момент происшествия старший ребенок был пристегнут ремнем безопасности, а младший ехал в детском кресле.