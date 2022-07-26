В Тульской области 350 тысяч гектаров сельхозугодий заражены радиоактивным цезием Фото: Игорь КОПЫТОВ

Цезием-137 в Тульской области заражены 350 000 гектаров сельхозугодий, сообщается в докладе Минэкологии Тульской области. Плотность загрязнения свыше пяти Кюри на квадратный километр на тысяче гектаров, на остальных территориях – от одного до пяти Кюри на квадратный километр. К зонам радиоактивного загрязнения в Тульской области относится 1 216 муниципальных образований.

Причина загрязнения хорошо известна. Все это - последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также известно, что 293 000 гектаров радиоактивно загрязненных полей нуждаются в реабилитационных мероприятиях.