Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 10:02

В Тульской области 350 тысяч гектаров сельхозугодий заражены радиоактивным цезием

Из них 293 тысячи гектаров нуждаются в реабилитационных мероприятиях
Источник:kp.ru
В Тульской области 350 тысяч гектаров сельхозугодий заражены радиоактивным цезием

В Тульской области 350 тысяч гектаров сельхозугодий заражены радиоактивным цезием

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Цезием-137 в Тульской области заражены 350 000 гектаров сельхозугодий, сообщается в докладе Минэкологии Тульской области. Плотность загрязнения свыше пяти Кюри на квадратный километр на тысяче гектаров, на остальных территориях – от одного до пяти Кюри на квадратный километр. К зонам радиоактивного загрязнения в Тульской области относится 1 216 муниципальных образований.

Причина загрязнения хорошо известна. Все это - последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также известно, что 293 000 гектаров радиоактивно загрязненных полей нуждаются в реабилитационных мероприятиях.