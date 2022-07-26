Жителя Тульской области принудительно госпитализировали для лечения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по решению суда принудительно госпитализировали жителя Белевского района, которому требуется медицинская помощь из-за туберкулеза, об этом сообщает прокуратура.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что один из пациентов, 57-летний житель Белевского района, самовольно ушел из больницы и уклонялся от прохождения лечения, при том, что состоит на диспансерном учете в медучреждении с заболеванием легких в активной форме. Таким образом, мужчина мог заразить окружающих воздушно-капельным путем.

Для того чтобы не подвергать окружающих опасности, прокурор направил в суд исковое заявление о принудительной госпитализации мужчины в противотуберкулезный диспансер для стационарного лечения.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда должно быть немедленно исполнено.