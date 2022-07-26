На 26 июля в Тульской области выявлено 67 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 26 июля, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 67 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 159 225 пациентов. Также за эти сутки в регионе зарегистрировано 13 госпитализаций с осложнениями от инфекции.

30 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 153 095 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 246 человек.