Росгвардейцы Тульской области задержали подозреваемого в серии краж из супермаркетов Фото: Алексей ФОКИН

Накануне сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области получили ориентировку на мужчину, который обокрал сетевой магазин. В результате росгвардейцы двигавшиеся по маршруту патрулирования заметили подозрительного мужчину, похожего на описание в ориентировке.

Задержанным оказался 46-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в совершении нескольких краж. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.