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Общество26 июля 2022 8:17

Росгвардейцы Тульской области задержали подозреваемого в серии краж из супермаркетов

Его пот ориентировке опознали на улице патрульные
Источник:kp.ru
Росгвардейцы Тульской области задержали подозреваемого в серии краж из супермаркетов

Росгвардейцы Тульской области задержали подозреваемого в серии краж из супермаркетов

Фото: Алексей ФОКИН

Накануне сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области получили ориентировку на мужчину, который обокрал сетевой магазин. В результате росгвардейцы двигавшиеся по маршруту патрулирования заметили подозрительного мужчину, похожего на описание в ориентировке.

Задержанным оказался 46-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в совершении нескольких краж. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.