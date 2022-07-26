За неделю в Тульской области 289 человек пострадали от укусов клещей

По данным еженедельного мониторинга, за минувшие семь дней, с 18 по 24 июля, по поводу присасывания клещей за медицинской помощью в Тульской области обратились 289 человек, из них 50 - дети. Всего за сезон с 1 марта от укусов клещей пострадали 3110 человек, включая 963 ребенка, что на 21% выше среднемноголетнего уровня.

За время мониторинга в лабораториях исследовали 1695 снятых с людей и 330 из природных биотопов, общая инфицированность бореллиями и анаплазмой превышает среднемноголетний уровень и соответственно составляет 16,7% и 6,5%, инфицированность эрлихиями сохраняется на уровне 0,1%.