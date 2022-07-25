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Общество25 июля 2022 15:00

Тульская полиция нашла женщину, занимавшуюся сексом на лавочке у храма

На нарушительницу общественного порядка составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство»
Источник:kp.ru
Тульская полиция нашла женщину, занимавшуюся сексом на лавочке у храма

Тульская полиция нашла женщину, занимавшуюся сексом на лавочке у храма

Фото: соцсети

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области, полицейским удалось выяснить личность женщины, которая со своим возлюбленным занималась сексом на лавочке возле храма на улице Пузакова в Туле. Ей оказалась 42-летняя местная жительница.

Напомним, видео появилось в социальных сетях в пятницу, 22 июля, и вызвало активное обсуждение и возмущение туляков, а полиция по данному факту организовала проверку. Полицейские выясняли обстоятельства произошедшего, подлинность опубликованного видео и мотивы поступка.

В отношении женщины был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Личность мужчины еще устанавливается.