В Тульской области Renault въехал в опору ЛЭП: двое молодых людей пострадали Фото: материалы пресс-служб

24 июля в 19:20 на 14-м километре автодороги «Дубна – Новое Павшино – Золотое кольцо» в Дубенском районе Тульской области произошло ДТП с двумя пострадавшими.

По предварительной информации, 32-летний молодой человек на автомобиле Renault Logan съехал в правый кювет и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы два пассажира автомобиля – 27-летний молодой человек и 35-летний мужчина.