26 июля в Туле десятки домов останутся без электричества Фото: Арина ВОРОНЦОВА

26 июля десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Тимирязева, 99, 99-г; ул. Лейтейзена, 2, 4; ул. Коминтерна, 24-а, 27; ул. Сойфера, 16; Прижелезнодорожный почтамт; ул. Путейская, 23 (ООО "Сароста"); ул. Октябрьская, 304, 304 к.3;

с 09:30 до 13:30 - ул. Пушкинская, 30, 32; ул. Каминского, 51; ул. Демонстрации, 3;

с 10:00 до 18:00 - ул. 9 Мая, 18 к.2, 20 к.3; ул. Белкина, 29-б.