Житель дома на улице Металлургов в Туле выбрасывает с балкона мусор и ежей Фото: соцсети

Жители дома по улице Металлургов, 2а в Туле пожаловались на своего соседа с четвертого этажа, который выбрасывает с балкона бытовой мусор и... ежей.

По словам туляков, мусор летит с балкона в любое время суток и невзирая на то, ходят люди или нет: летят бутылки, пакеты, арбузы, дыни и так далее. А в доме расположена библиотека, вход в которую почти под самым балконом. Кроме того, сосед приносит ежей домой и на ночь выпускает на балкон, откуда они и падают. Со слов самого соседа, так погибли уже 8 животных.

Жители жалуются, что полиция, чье отделение расположено через дорогу, ничего не предпринимает.