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Происшествия25 июля 2022 13:06

В Тульской области 13-летняя девочка пострадала в столкновении LADA и авторефрижератора

Авария произошла на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» под Новомосковском
Источник:kp.ru
В Тульской области 13-летняя девочка пострадала в столкновении LADA и авторефрижератора

В Тульской области 13-летняя девочка пострадала в столкновении LADA и авторефрижератора

Фото: материалы пресс-служб

23 июля в 22:20 на 630-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» Новомосковском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек на автомобиле АФ-371703 (авторефрижератор) на регулируемом перекрестке при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем LADA Largus под управлением 25-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, пассажирка автомобиля LADA - ее с различными травмами госпитализировали. На момент происшествия была пристегнута ремнем безопасности.