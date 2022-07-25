В Тульской области 13-летняя девочка пострадала в столкновении LADA и авторефрижератора Фото: материалы пресс-служб

23 июля в 22:20 на 630-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» Новомосковском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек на автомобиле АФ-371703 (авторефрижератор) на регулируемом перекрестке при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем LADA Largus под управлением 25-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, пассажирка автомобиля LADA - ее с различными травмами госпитализировали. На момент происшествия была пристегнута ремнем безопасности.