50 миллионов рублей потратят в Туле на ремонт трамвайных путей на Демидовской плотине Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на участке от улицы Пролетарской до улицы К. Маркса. Сегодня подрядная организация приступила к вывозу старой рельсошпальной решетки. Для обеспечения безопасности дорожного движения временно изменена схема движения транспорта.

Трамвайные пути на Демидовской плотине заменят по всей протяженности улицы (что составляет 2,5 км) – от улицы Октябрьской до улицы Пролетарской. В рамках капитального ремонта демонтируют старую рельсошпальную решетку, уложат подушку, шпалы и рельсы, бетонные плиты. Участок межрельсового пространства на Демидовском мосту будет заасфальтирован.

Стоит отметить, что поиск подрядчика для укладки трамвайных путей на Демидовской плотине еще продолжается - заявки принимаются до 1 августа. Стоимость работ оценивается в 49 122 156 рублей, 49% этой суммы подрядчик получит авансом.

Работы планируют завершить в октябре 2022 года.