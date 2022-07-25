В Тульской области Ford намотало на электрический столб: водитель погиб Фото: материалы пресс-служб

22 июля в 23:05 на 97-м километре автодороги «Калуга – Перемышль – Белев - Орел» в селе Жуково Белевского района Тульской области произошло страшное ДТП.

По предварительной информации, 48-летний мужчина на автомобиле Ford Ranger не справился с управлением, вылетел с дороги и автомобиль боком и верхом налетел на опору освещения, практически "намотавшись" на нее.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.