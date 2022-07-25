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Происшествия25 июля 2022 12:27

В Тульской области Ford намотало на электрический столб: водитель погиб

Предварительно, водитель не справился с управлением
Источник:kp.ru
В Тульской области Ford намотало на электрический столб: водитель погиб

В Тульской области Ford намотало на электрический столб: водитель погиб

Фото: материалы пресс-служб

22 июля в 23:05 на 97-м километре автодороги «Калуга – Перемышль – Белев - Орел» в селе Жуково Белевского района Тульской области произошло страшное ДТП.

По предварительной информации, 48-летний мужчина на автомобиле Ford Ranger не справился с управлением, вылетел с дороги и автомобиль боком и верхом налетел на опору освещения, практически "намотавшись" на нее.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.