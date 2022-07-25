В Тульской области на 25 июля объявлено метеопредупреждение из-за грозы и ветра
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в Туле и области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 25 июля ожидается кратковременный дождь и гроза, при грозе ветер может усиливаться порывами до 12-17 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона правила личной безопасности при грозе:
Если вы находитесь в доме
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.