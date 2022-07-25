«Ростелеком» создает масштабную информационную систему видеонаблюдения в Тульском регионе

«Ростелеком» совместно с правительством Тульской области завершил очередной этап масштабного проекта по созданию комплексной информационной системы видеонаблюдения в Тульской области

Цифровой провайдер подключил свыше 1000 видеокамер в Туле, а также в Алексинском, Белевском, Богородицком, Дубенском, Кимовском, Киреевском, Одоевском, Плавском, Суворовском и Щекинском районах области. Для этого специалисты компании создали сетевую инфраструктуру: проложили порядка 10 километров оптических линий связи, подключили 25 специализированных серверов и организовали автоматизированные рабочие места.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Внедрение комплексной системы видеонаблюдения стало частью совместной с правительством области масштабной работы по созданию цифровой инфраструктуры региона. Еще в 2018 году мы установили свыше 90 камер с функцией видеоаналитики на Казанской набережной и в историческом центре города. Сегодня мы продолжаем цифровую трансформацию и развитие умных сервисов, обеспечиваем бесперебойную работу нашей сети. В ближайшей перспективе планируем не просто оснастить видеонаблюдением все муниципалитеты Тульской области, но и существенно расширить возможности системы за счет интеграции уже существующих систем видеонаблюдения».

«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» — возможность удаленного просмотра медиафайлов и хранения архива на облачной платформе. Услуга позволяет оперативно организовать наблюдение на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру. Система сигнализирует о нештатных ситуациях и мгновенно уведомляет о тревожном событии, осуществляет интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания, дает возможность локального хранения архива. Услуга позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук, а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории.

Всю необходимую информацию об услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» можно найти на сайте «Ростелекома» и узнать по телефону 8 800 200-30-00.