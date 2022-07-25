в Тульской области спасатели обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд
Фото: материалы пресс-служб
25 июля группа выполнения специальных работ Управления противопожарной службы обезвредила артиллерийский снаряд калибром 152 мм, обнаруженный в рабочем поселке Ревякино в Ясногорском районе Тульской области.
Управление МЧС по Тульской области напоминает, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.