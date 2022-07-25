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Происшествия25 июля 2022 10:03

в Тульской области спасатели обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд

Его обнаружили в рабочем поселке Ревякино в Ясногорском районе
Источник:kp.ru
в Тульской области спасатели обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд

в Тульской области спасатели обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд

Фото: материалы пресс-служб

25 июля группа выполнения специальных работ Управления противопожарной службы обезвредила артиллерийский снаряд калибром 152 мм, обнаруженный в рабочем поселке Ревякино в Ясногорском районе Тульской области.

Управление МЧС по Тульской области напоминает, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.