в Тульской области спасатели обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд Фото: материалы пресс-служб

25 июля группа выполнения специальных работ Управления противопожарной службы обезвредила артиллерийский снаряд калибром 152 мм, обнаруженный в рабочем поселке Ревякино в Ясногорском районе Тульской области.

Управление МЧС по Тульской области напоминает, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.