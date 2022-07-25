В Тульской области за выходные выявили 34 нетрезвых водителя
Фото: Алексей ФОКИН
За минувшие выходные дни, 23 и 24 июля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 34 водителя, нарушивших запрет на нетрезвое вождение. Из них:
- 15 водителей получили протоколы за управление в состоянии опьянения;
- 4 водителя - за нетрезвое вождение лицом, не имеющим водительских прав;
- 13 водителей - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования;
- на 2 водителей собраны материалы проверки на уголовное дело за повторное нарушение данного запрета.
Кроме того, в отношении 7 водителей составили протоколы об административном правонарушении за вождение транспорта лицом, заведомо лишенным водительских прав.