В Туле 34-летний мужчина устроил драку в ресторане

В Туле в одном из ресторанов между двумя посетителями возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один мужчина нанес другому телесные повреждения.

Сотрудники ресторана вызвали росгвардейцев, которые, прибыв на место, потребовали от дебошира остановиться, но тот продолжил вести себя агрессивно, на неоднократные просьбы росгвардейцев прекратить правонарушение не реагировал.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 34-летнего мужчину и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.