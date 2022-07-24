Ушел из жизни Дмитрий Коноплев - директор тульского КБП

22 июля 2022 года в возрасте 45 лет скоропостижно скончался заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» - управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Владимирович Коноплев.

Безвременная и невосполнимая утрата. Ушел из жизни молодой, яркий, целеустремленный, талантливый Человек, полный идей, замыслов и энергии.

Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, активной общественно-политической деятельности, внеся большой вклад в развитие оборонной промышленности страны.

В июле 2012 года Дмитрий Владимирович Коноплев возглавил АО «КБП», его жизнь стала неразрывно связана с Тулой, он стал настоящим патриотом Тульской земли.

Будучи талантливым организатором и грамотным авторитетным руководителем, он продолжил высокоэффективную работу крупного оборонного предприятия, став преемником выдающегося оружейника академика А.Г. Шипунова. Многое было сделано для региона и в рамках работы во главе Тульского РО ООО «Союз машиностроителей России».

Дмитрий Владимирович Коноплев родился 12 сентября 1976 года в г. Губаха, Пермской области. В 1999 году окончил Московский физико-технический институт, факультет управления и прикладной математики. Имел ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность он начал в Московском универсальном банке

«Тандем», затем работал в КБ «СВИБ» (Москва), в 2001 году был приглашён на должность директора по финансам ОАО «Бор» (г. Дальногорск Приморского края). С 2003 по 2008 годы он работал помощником генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В дальнейшем Дмитрий Владимирович успешно трудился в государственных структурах помощником финансового директора ФГУП «Рособоронэкспорт», заместителем руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. Имел классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

В АО «КБП» Д.В. Коноплёв пришёл из АО «Дальневосточный Центр судостроения и судоремонта», где занимал должность первого заместителя генерального директора.

Дмитрий Владимирович был неординарной личностью, талантливым, целеустремленным, бескомпромиссным человеком, остро чувствовавшим свою ответственность перед коллективом. Он всегда отличался высокой работоспособностью и настойчивостью в достижении поставленных целей.

Многое Дмитрий Владимирович сделал на посту заместителя генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» - управляющего директора АО «КБП» для развития холдинга и предприятия. Под его руководством была проведена разработка и глубокая модернизация новых комплексов и ракет, разработаны и представлены для принятия на вооружение модернизированные комплексы ПВО, ПТРК, стрелково-гранатометного вооружения, организовано серийное производство комплексов, при его непосредственном участии Российская армия получила новые образцы вооружения и военной техники.

Большой вклад внес Дмитрий Владимирович в укрепление и развитие продуктивных отношений между КБП и предприятиями-смежниками, МО РФ, значим его вклад в развитие международного сотрудничества.

Плодотворная деятельность Дмитрия Владимировича Коноплева по укреплению обороноспособности нашей Родины отмечена высокими государственными наградами. Он награждён Благодарностью Президента Российской Федерации, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии», медалью Министерства обороны Российской Федерации «За трудовую доблесть», медалью Министерства обороны Российской Федерации «Михаил Калашников», серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области», отмечен Благодарностью Губернатора Тульской области, Почетным знаком администрации города Тулы «За заслуги перед городом» II степени и другими наградами.

Коллективы холдинга «Высокоточные комплексы» и АО «КБП» выражают искренние глубокие соболезнования семье и близким, всем, кто любил, знал и ценил Дмитрия Владимировича Коноплева. Скорбим вместе с вами. Пусть наши молитвы и слова соболезнования станут поддержкой Вам в эти трудные минуты.

Светлая память о Дмитрии Владимировиче Коноплеве навсегда останется в сердцах коллег и друзей, всех, кому с ним довелось общаться и работать.