В Тульской области из частных подвалов украли консервацию, надувную лодку и шуруповерт Фото: Алексей ФОКИН

26-летняя жительница Новомосковска обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила. что в начале июля из подвала ее дома пропали больше 50 банок консервированных продуктов питания. С аналогичным заявлением пришел в полицию и 42-летний новомосковец, который рассказал, что из подвала его дома, сорвав замок, неизвестные похитили резиновую надувную лодку и шуруповерт.

Сотрудники полиции предположили, что эти преступления могли совершить одни и те же лица. На местах происшествий изъяты следы рук и обуви, и установили подозреваемых, которыми оказались местные жители: 19-летний безработный молодой человек мужчина и его подельник - 20-летний не работающий и ранее судимый за аналогичные преступления представитель цыганского этноса. Их доставили в отделение полиции для разбирательства. От молодых людей получены признательные показания.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают обстоятельства преступной деятельности задержанных, а также их возможную причастность к совершению подобных преступлений.