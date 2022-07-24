В Суворовском районе Тульской области задержали подозреваемого в убийстве знакомого Фото: материалы пресс-служб

21 июля в комнате общежития в городе Суворове обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 июля года двое мужчин вместе распивали спиртное в комнате общежития. В ходе произошедшего между ними конфликта злоумышленник избил знакомого, а также нанес удар ножом в область шеи. После совершения преступления мужчина скрылся.

Следователями установлен и оперативно задержан подозреваемый — им оказался 36-летний приятель погибшего.