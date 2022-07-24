Обустройство 9 остановок в Туле обойдется бюджету более, чем в 6 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Большой Туле обустроят 9 транспортных остановок. Заказчик - администрация города – готова на работы из местного бюджета выделить 6 298 788,45 рублей.

Практически все остановочные площадки располагаются на окраинах:

на проезде Энергетиков (остановка «Росполиграфтехника»);

на ул. Жуковского в пос. Западный (ост. «Пос. Западный»);

на ул. Дм.Ульянова в районе д. 31;

на ул. Шоссейная (ост. Ивановские дачи, четная и нечетная стороны);

на ул. Рязанская (ост. Ледовый дворец);

на пересечении ул. Епифанское шоссе и ул. Бежковская;

на ул. Шоссейная д. 9/1 пос. Угольный (ост. «пос. Угольный»);

на ул. Скуратовская (ост. «Ново-Басово»);

на повороте к д. Зимаровка.

Работы по обустройству пройдут в течение 20 дней с момента подписание контракта.