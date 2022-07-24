Ростовые куклы персонажей популярной игры засветились в ролике про АЗС в Тульской области Фото: СОЦСЕТИ

Две ростовые куклы, не раз уже становившиеся героями различных праздников, а потому часто мелькающие в съемках с различных массовых мероприятий, на этот раз разыграли сценку на автозаправке.

Мнения пользователей сетей, безусловно, как всегда разделились на два лагеря – от восторгов до непрятия. «Ура! Хаги Ваги существует!» - радуется один. «Позитивчик!!!» - восклицает другой. «У Киси Миси, норм ботинки, а у Хаги Ваги, кроссы, не в тему», «Да уж, бандосам, в 90-е, такое и не снилось», «Не знают, как себя уже прославить и где выпендриться», «Ничего оригинального у Запада копируют!» - говорят третьи.

Похоже, именно такой реакции и добивались те, кто снимал ролик.

Кстати, Хаги Ваги и Киси Миси — персонажи игры в стиле хоррор Poppy Playtime, которая вышла 12 октября 2021 года. Хаги Ваги — главный злодей, это гигантская ожившая синяя кукла, которая стала злой из-за катастрофы на фабрике. А Киси Миси — это тот же Хаги Ваги, просто розового цвета.