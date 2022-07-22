В Тульской области грузчик украл 5 тысяч рублей из личных вещей своей начальницы Фото: Алексей ФОКИН

В Ясногорском районе Тульской области в полицию с заявлением обратилась 34-летняя директриса одного из сетевых супермаркетов города, которая сообщила, что из её личных вещей, лежавших в служебном помещении магазина по улице Заводской, пропали 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленником оказался ранее судимый 40-летний грузчик, коллега потерпевшей. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам кражи. Фигуранта поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.