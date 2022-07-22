Тульский пряник назвали самым узнаваемым региональным брендом России Фото: Алексей ФОКИН

Один из сервисов по поиску работы провел опрос о самых узнаваемых региональных брендах России, и на первом месте, набрав 57% голосов, оказался тульский пряник, сообщает «Лента.ру».

Наш пряник обогнал оренбургский пуховый платок (37%) и адыгейский сыр (35%), занявшие второе и третье место, а также амурского тигра (33%), хотя можно ли считать тигров региональным брендом - вопрос открытый.

Также назвали среди узнаваемых брендов оказались астраханский арбуз (32%), вологодское масло (30%), башкирский мед (30%), калининградский янтарь (27%), хохломская роспись (25%), камчатский краб (25%), алтайский мед (25%), гжельская роспись (24%), татарский чак-чак (22%), уральские самоцветы (20%) и краснодарский чай (19%).

Опрос проводился во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет в июле 2022 года.