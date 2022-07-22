В последнюю неделю июля тульские спасатели расчистят берега реки Воронки Фото: материалы пресс-служб

С 25 по 29 июля в Туле на береговой линии реки Воронка на пяти участках протяженностью 1300 метров пройдут работы по расчистке. Их проведут сотрудники МЧС России по Тульской области.

Расчистка позволит снизить риски подтопления территории Привокзального округа Тулы в 2023 году: ежегодно весной при таянии снега, а также во время выпадения обильных осадков в зону риска подтопления попадает 40 частных домов.

Для проведения данных работ будет привлечены более 80 человек и 25 единиц техники.