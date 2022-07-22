Житель Новомосковска Тульской области в пьяной ссоре избил соседа трубой и деревяшками Фото: Алексей ФОКИН

22-летний житель Новомосковска был признан виновным в покушении на убийство.

В суде установлено, что ночью 15 апреля 2022 года подсудимый, хорошенько выпив с 46-летним соседом по съемной квартире, поссорился с ним и избил его кулаками, ногами, металлической трубой и кусками дерева по голове, туловищу и рукам. Забить соседа до смерти ему помешали сотрудники полиции, приехавшие на вызов. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Суд приговорил молодого человека к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.