23 июля туляков и гостей города приглашают на «День поля» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках праздника с 11.00 будет организована выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции где можно будет приобрести молочную продукцию, мёд, сувениры, саженцы. Жителям и гостям города будет представлена сельскохозяйственная техника и оборудование отечественного и импортного производства.

Торжественное открытие состоится с 13.00 до 14.30. В нем примут участие, в частности, министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Стёпин, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, начальник экономического развития администрации Тулы Александр Ильинский.

До 20.00 все желающие смогут сделать фотографии на память с животными – обитателями фермерских хозяйств.