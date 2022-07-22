Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 12:02

23 июля туляков и гостей города приглашают на «День поля»

Праздник пройдет в рамках проведения всероссийской ярмарки-фестиваля «Агро-Тула 2022» на площади Ленина
Источник:kp.ru
23 июля туляков и гостей города приглашают на «День поля»

23 июля туляков и гостей города приглашают на «День поля»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках праздника с 11.00 будет организована выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции где можно будет приобрести молочную продукцию, мёд, сувениры, саженцы. Жителям и гостям города будет представлена сельскохозяйственная техника и оборудование отечественного и импортного производства.

Торжественное открытие состоится с 13.00 до 14.30. В нем примут участие, в частности, министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Стёпин, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, начальник экономического развития администрации Тулы Александр Ильинский.

До 20.00 все желающие смогут сделать фотографии на память с животными – обитателями фермерских хозяйств.

23 июля туляков и гостей города приглашают на «День поля»

23 июля туляков и гостей города приглашают на «День поля»

Фото: Игорь КОПЫТОВ