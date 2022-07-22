В Туле транспортная полиция поймала вора, обокравшего мужчину в электричке Фото: материалы пресс-служб

В Туле в отделение полиции на вокзале с заявлением о краже обратился мужчина, который сообщил, что в электропоезде "Москва - Тула-1", пока он спал, у него пропали куртка и телефон. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Транспортные полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в вагоне электрички и увидели, как во время движения к спящему пассажиру подсаживается мужчина, после чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, осторожно вытаскивает из кармана брюк попутчика мобильный телефон и убирает себе в карман. Затем злоумышленник аккуратно лезет в сумку, которую потерпевший подложил под голову, достает из неё куртку, надевает на себя и покидает вагон.

По имеющимся приметам подозреваемого в краже задержали - им оказался 47-летний ранее неоднократно судимый уроженец Зеленодольска Татарской АССР. Его нашли в одном из рабочих домов Подмосковья. Злоумышленник в содеянном сознался, но имущество вернуть не смог, так как чужую куртку он подарил знакомому, а телефон продал и потратил деньги.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье "Кража", проверяется его причастность к другим аналогичным происшествиям. Мужчина был заключен под стражу.

Расследование продолжается.