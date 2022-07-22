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Происшествия22 июля 2022 11:02

В Тульской области Daewoo неудачно проехал на красный свет: два человека в больнице

Daewoo врезался в стоящий Nissan Pathfinder
Источник:kp.ru
В Тульской области Daewoo неудачно проехал на красный свет: два человека в больнице

В Тульской области Daewoo неудачно проехал на красный свет: два человека в больнице

Фото: материалы пресс-служб

21 июля в 14:00 на 125-м километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 38-летний мужчина на автомобиле Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в стоящий Nissan Pathfinder под управлением 57-летнего мужчины.

Врезультате ДТП пострадали водитель и 41-летняя пассажирка Daewoo: они оба были госпитализированы с различными травмами.