В Тульской области Daewoo неудачно проехал на красный свет: два человека в больнице
Фото: материалы пресс-служб
21 июля в 14:00 на 125-м километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.
По предварительной информации, 38-летний мужчина на автомобиле Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в стоящий Nissan Pathfinder под управлением 57-летнего мужчины.
Врезультате ДТП пострадали водитель и 41-летняя пассажирка Daewoo: они оба были госпитализированы с различными травмами.