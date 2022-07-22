В Тульской области Daewoo неудачно проехал на красный свет: два человека в больнице Фото: материалы пресс-служб

21 июля в 14:00 на 125-м километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 38-летний мужчина на автомобиле Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в стоящий Nissan Pathfinder под управлением 57-летнего мужчины.

Врезультате ДТП пострадали водитель и 41-летняя пассажирка Daewoo: они оба были госпитализированы с различными травмами.