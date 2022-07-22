В Тульской области осудят москвичку, обманувшую двух пенсионеров на почти 350 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

29-летняя жительницы Москвы обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, в январе 2022 года безработная москвичка, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, вместе с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитила деньги у пенсионеров, живущих в Новомосковске.

Злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали им, что их родственники, якобы, стали участниками ДТП и потому задержаны полицией, но есть возможность их освободить, если возместить нанесенный пострадавшим ущерб. Обманутые пенсионеры передавали злоумышленнице деньги - она представлялась помощницей сотрудника полиции, который им звонил.

Таким способом мошенники выманили у двух пенсионеров 347 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.