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Происшествия22 июля 2022 10:00

В Туле Toyota не пропустила Hyundai на перекрестке: пострадала 18-летняя девушка

Авария произошла на пересечении улиц Горсовета и 5-й Криволученской
Источник:kp.ru
В Туле Toyota не пропустила Hyundai на перекрестке: пострадала 18-летняя девушка

В Туле Toyota не пропустила Hyundai на перекрестке: пострадала 18-летняя девушка

Фото: материалы пресс-служб

21 июля в 09:20 в Туле на пересечении улиц Горсовета и 5-й Криволученской произошло ДТП.

По предварительной информации, 53-летний мужчина на автомобиле Toyota Camry при выезде на перекресток равнозначных дорог, не пропустил приближающийся справа автомобиль Hyundai Solaris под управлением 28-летнего молодого человекв и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка автомобиля Hyundai: после оказания медицинской помощи она была отпущена.