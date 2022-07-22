В Туле Toyota не пропустила Hyundai на перекрестке: пострадала 18-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

21 июля в 09:20 в Туле на пересечении улиц Горсовета и 5-й Криволученской произошло ДТП.

По предварительной информации, 53-летний мужчина на автомобиле Toyota Camry при выезде на перекресток равнозначных дорог, не пропустил приближающийся справа автомобиль Hyundai Solaris под управлением 28-летнего молодого человекв и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка автомобиля Hyundai: после оказания медицинской помощи она была отпущена.