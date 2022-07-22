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Общество22 июля 2022 9:44

Пьяный житель Тульской области позвонил в детский сад и сообщил о минировании

Взрывных устройств в детсаду не нашли, а вот звонившего - да, теперь его ждет суд
Источник:kp.ru
Пьяный житель Тульской области позвонил в детский сад и сообщил о минировании

Пьяный житель Тульской области позвонил в детский сад и сообщил о минировании

Фото: Алексей ФОКИН

34-летний житель Ясногорского района Тульской области обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений.

По версии следствия, 20 мая 2022 года пьяный мужчина из хулиганских побуждений позвонил воспитателю одного из детских садов Ясногорска и сообщил, что образовательное учреждение заминировано. Компетентные органы проверили информацию о минировании, она не подтвердилась.

Теперь мужчину ждет суд - уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.