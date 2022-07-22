Пьяный житель Тульской области позвонил в детский сад и сообщил о минировании Фото: Алексей ФОКИН

34-летний житель Ясногорского района Тульской области обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений.

По версии следствия, 20 мая 2022 года пьяный мужчина из хулиганских побуждений позвонил воспитателю одного из детских садов Ясногорска и сообщил, что образовательное учреждение заминировано. Компетентные органы проверили информацию о минировании, она не подтвердилась.

Теперь мужчину ждет суд - уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.