Ремонт здания кукольного театра в Туле подорожал почти на 100 млн рублей

В Туле продолжается ремонт здания Тульского государственного театра кукол на улице Советской в Туле, которое построили в XVIII веке и которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Из-за повышения цен на строительные материалы в связи с текущей мировой обстановкой, ремонт обойдется примерно на 95,5 миллионов рублей больше, чем было запланировано изначально.

Так, в сентябре 2021 года на капремонт здания выделили больше 163,5 миллионов рублей и планировали завершить его до конца 2022 года, но теперь в документе стоит сумма в 259 миллионов рублей.