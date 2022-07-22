В тульских аптеках выявили случаи подделки рецептов и незаконную выдачу психотропов Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции Тульской области присоединились к международной операции «Пангея» - в рамках которой ведется борьба с незаконным оборотом лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок (БАД). Также вместе с полицейскими подразделениями УКОН, УБЭП и ГНЦБ Интерпола к операции присоединились территориальные подразделения ФТС России, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

На территории тульского региона в рамках операции прошли 137 проверок, которые выявили:

- нарушения правил оборота наркотических и психотропных веществ,

- случаи ввоза запрещенной в России продукции,

- противозаконную выдачу рецептов на психотропные препараты,

- случаи подделки рецептурных документов.

Все нарушители были привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области. Кроме того, за распространение запрещенных препаратов заблокировали 22 интернет-ресурса.