В тульских аптеках выявили случаи подделки рецептов и незаконную выдачу психотропов
Фото: Алексей ФОКИН
Сотрудники полиции Тульской области присоединились к международной операции «Пангея» - в рамках которой ведется борьба с незаконным оборотом лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок (БАД). Также вместе с полицейскими подразделениями УКОН, УБЭП и ГНЦБ Интерпола к операции присоединились территориальные подразделения ФТС России, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.
На территории тульского региона в рамках операции прошли 137 проверок, которые выявили:
- нарушения правил оборота наркотических и психотропных веществ,
- случаи ввоза запрещенной в России продукции,
- противозаконную выдачу рецептов на психотропные препараты,
- случаи подделки рецептурных документов.
Все нарушители были привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области. Кроме того, за распространение запрещенных препаратов заблокировали 22 интернет-ресурса.