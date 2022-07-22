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Происшествия22 июля 2022 7:31

Туляк расплатился в магазинах пятью поддельными купюрами по 5 тысяч рублей

Теперь мужчину ждет суд за хранение и сбыт поддельных денежных знаков
Источник:kp.ru
Туляк расплатился в магазинах пятью поддельными купюрами по 5 тысяч рублей

Туляк расплатился в магазинах пятью поддельными купюрами по 5 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

42-летний житель Тулы обвиняется в том, что хранил, перевозил в целях сбыта и сбывал поддельные банкноты Центрального банка Российской Федерации.

По версии следствия, туляк с июля по ноябрь 2021 года незаконно приобрел у неустановленного лица пять заведомо поддельных купюр в 5 тысяч рублей каждая. После этого злоумышленник расплатился ими в магазинах города Тулы, получив сдачу подлинными денежными знаками.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.