Туляк расплатился в магазинах пятью поддельными купюрами по 5 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

42-летний житель Тулы обвиняется в том, что хранил, перевозил в целях сбыта и сбывал поддельные банкноты Центрального банка Российской Федерации.

По версии следствия, туляк с июля по ноябрь 2021 года незаконно приобрел у неустановленного лица пять заведомо поддельных купюр в 5 тысяч рублей каждая. После этого злоумышленник расплатился ими в магазинах города Тулы, получив сдачу подлинными денежными знаками.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.